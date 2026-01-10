EU confisca quinto buque petrolero vinculado a Venezuela

enero 9, 2026

El Gobierno de Estados Unidos informó este viernes que capturó un quinto buque petrolero que iba rumbo a Venezuela, en su campaña de bloqueo para impedir el comercio del recurso natural con otros países –como Rusia y China– y apropiárselo, como ha declarado en diversas ocasiones el presidente Donald Trump.

La medida fue realizada antes del amanecer por los Marina de Guerra y la Armada de Estados Unidos, como parte del despliegue de fuerzas que lleva meses en el Caribe, según el Comando Sur de Estados Unidos, que declaró: “no hay refugio seguro para los criminales” al anunciar la incautación del buque llamado Olina.

“En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes”, señaló el Comando Sur.

El Olina es el quinto petrolero que ha sido incautado por las fuerzas de Estados Unidos como parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de Trump para controlar la distribución de los productos petroleros de Venezuela a nivel mundial, tras la destitución de Nicolás Maduro por parte en una incursión nocturna estadunidense.

“Capturas como ésta están respaldados por todo el poder del Grupo Anfibio de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale”, destacó el Comando Sur.

De acuerdo con la agencia Reuters, el Olina enarbolaba falsamente la bandera de Timor Leste. Había zarpado anteriormente de Venezuela -completamente cargado de petróleo como parte de una flotilla- y había regresado a la región, según una fuente de la industria con conocimiento directo del asunto.