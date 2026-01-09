Venezuela anuncia la liberación de “un número importante” de presos políticos

enero 8, 2026

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra de presos, como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió la Presidencia de Venezuela tras una operación militar de Estados Unidos en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

“Para la convivencia pacífica, el Gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, afirmó el también jefe negociador del chavismo y hermano de la presidenta interina.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, señaló Jorge Rodríguez en declaraciones a la prensa desde el Palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad. “Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano”, agregó.

“Es un gesto de paz que no fue acordado con ninguna otra parte”, subrayó, al tiempo que agradeció la intermediación de actores internacionales en el proceso, entre ellos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil Lula da Silva y el Gobierno de Qatar.

⇒ “Buenas noticias!”, escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la ONG Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela. “Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, completó.

Incluso, se informó que cinco ciudadanos españoles ya fueron liberados en Venezuela. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe. Además, hay una ciudadana con doble nacionalidad.

Referentes de la sociedad civil comenzaron a aportar detalles sobre las posibles primeras excarcelaciones. Martha Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, dijo a The New York Times que algunos de los primeros presos políticos que serían liberados son los detenidos en El Helicoide, un centro de reclusión señalado desde hace años por denuncias de torturas y abusos, que originalmente había sido proyectado como un moderno centro comercial en el corazón de Caracas.