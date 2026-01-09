Congreso de EUA aprobó resolución para frenar acciones de Trump en Venezuela

enero 8, 2026

Redacción/Xalapa. Días después de una operación militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución para frenar nuevas acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso.

La medida avanzó tras una votación de procedimiento que se resolvió con 52 votos a favor y 47 en contra, gracias al respaldo de algunos senadores republicanos que rompieron filas y se sumaron a los demócratas.

Con esta decisión, la cámara alta abrió el camino para discutir una resolución de poderes de guerra que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump de ordenar intervenciones militares sin el aval legislativo. Intentos similares habían sido bloqueados el año pasado, cuando el gobierno intensificó su presión militar sobre Venezuela con ataques a embarcaciones en el sur del Caribe.