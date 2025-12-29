Tras accidente del Interoceánico, gobernadora Nahle activa sistema de salud en el Istmo para atender lesionados

diciembre 29, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El domingo 28 de diciembre, la Secretaría de Marina informó que se registró un accidente ferroviario del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros en dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

La dependencia federal confirmó que la máquina principal se descarriló, lo que provocó el colapso parcial de la formación compuesta por dos locomotoras y cuatro vagones.

El saldo, oficialmente, son 20 personas lesionadas y trasladadas a hospitales de la región para su atención, además de que se realizan acciones de rescate, pues algunos vagones cayeron desde una altura de 7 metros.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García a través de sus redes sociales informó que se comunicó con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para coordinarse y ofrecer el apoyo necesario ante este accidente.

“El sistema de salud en la zona del Istmo se activó de acuerdo al protocolo de servicio emergente para atender a veracruzanos, oaxaqueños y a todos los que requieren la atención necesaria”, escribió Nahle García.