Trabajo unido de gobierno y sociedad hará más rápida recuperación de la zona norte

octubre 21, 2025

Xalapa, Ver., 21 de octubre de 2025.- El trabajo unido de los gobiernos federal y estatal con la sociedad civil y la solidaridad de las diputadas y los diputados del Congreso de Veracruz permitirán una pronta recuperación de la zona norte del estado, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, al realizar la entrega de apoyos en el municipio de Álamo Temapache.

Al visitar la localidad de Estero del Ídolo y las colonias Heroica Veracruz, Barrio de las Flores, Jardín Viejo, así como las comunidades San Miguel, Raya Oscura, Zacatal y Santa Rosalía, y con la participación de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y del coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, el legislador Bautista Hernández informó de la adquisición y entrega de 10 mil despensas, siete mil kits de limpieza y mil tinacos a las personas damnificadas, resultado del Acuerdo de las y los integrantes del Congreso local de donar un mes de salario.

Ante cientos de ciudadanas y ciudadanos, el diputado reiteró la solidaridad del Congreso de Veracruz con las familias que han registrado pérdidas por las fuertes lluvias. “Lamentamos lo sucedido y estamos hoy aquí con ustedes de todo corazón para entregarles estos apoyos. No venimos a hacer política ni a dar discursos, sino a trabajar por ustedes”, les expresó.

Esteban Bautista Hernández manifestó que el trabajo coordinado de los gobiernos federal, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y estatal, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García, da resultados y se espera una pronta reactivación de la zona, donde “hay mesas de atención y todos los días se realizan evaluaciones de daños. El Ejército, la Marina y Guardia Nacional llevan su calendario de actividades y todos serán atendidos”.

Durante su recorrido, diputadas y diputados, realizaron, junto a la población, acciones de limpieza en las diferentes comunidades, y coincidieron que, “con trabajo en equipo y apoyo de las autoridades, se podrá recuperar la Huasteca Veracruzana”.

Posteriormente, la diputada del Distrito IV de Álamo Temapache, Imelda Garrido Alvarado, hizo uso de la voz para agradecer la solidaridad de sus compañeros diputados y diputadas, de la sociedad civil, empresas y dependencias para hacer llegar los apoyos a las personas que más lo necesitan. “Ustedes saben lo que hemos estado sufriendo, pero también sabemos de la voluntad de las autoridades. Ya lo dijo nuestra gobernadora Rocío Nahle: vamos a levantar a Álamo”, aseguró.

Por otra parte, informó que, gracias a la colaboración interinstitucional, los censos ya están llevándose a cabo y que, por instrucciones de la Presidencia de la República, también hay módulos de atención para las personas que están en los albergues o que no han podido regresar a sus casas.

Aporta Congreso productos para limpieza

Como parte de los trabajos de apoyo, a través de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, y del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, el Congreso de Veracruz realizó la adquisición y traslado de una tonelada de cloro, la cual descargaron ayer por la noche en el gimnasio municipal de Poza Rica, y distribuyeron este martes en las diversas colonias y comunidades de Álamo para ser utilizada en las labores.

Acudieron a esta jornada de atención y limpieza las diputadas Liud Herrera Félix, Angélica Peña Martínez, Nallely Mendoza Camarillo, Elizabeth Morales García, Tania María Cruz Mejía, Ivonne Selene Durán López, Guadalupe Vázquez González, Dorheny García Cayetano, Estefanía Bastida Cuevas e Ingrid Jeny Calderón Domínguez, así como los diputados Alejandro Porras Marín y Felipe Pineda Barradas.