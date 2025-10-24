Lanzan campaña solidaria para afectados por inundaciones en Veracruz

octubre 24, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La asociación civil Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas) ha emitido un urgente llamado solidario para apoyar a cientos de familias damnificadas por las recientes inundaciones que han devastado comunidades en el norte de Veracruz, específicamente en los municipios de Ixhuatlán de Madero, Poza Rica y Álamo.

Tras perder sus hogares y pertenencias, el desafío más crítico ahora es el acceso a agua limpia para consumo humano, ya que el suministro de agua potable ha sido cortado.

En respuesta a esta crisis hídrica y de salud, Sendas ha puesto en marcha una campaña de recaudación con el objetivo de adquirir al menos 100 filtros rurales EOZ.

Esta tecnología mexicana de bajo costo es crucial, ya que garantizará agua potable de calidad y permitirá a las familias afectadas alcanzar autonomía hídrica durante su largo proceso de recuperación, minimizando los riesgos de enfermedades gastrointestinales.

Georgina Vidriales, integrante de la asociación, subraya la importancia de esta iniciativa: “lo han perdido todo, y el acceso a agua segura será el reto de los siguientes días y meses. Hacemos un llamado a todxs para sumarse a esta campaña y contribuir al bienestar y la reducción de riesgos de salud de estas comunidades”.

Los filtros EOZ son una solución mexicana diseñada para zonas rurales, destacándose por su eficiencia del 100% en remoción de bacterias, parásitos y turbiedad.

Cuentan con certificación de la COFEPRIS (NOM-244-SSA1-2020) y su vida útil se extiende entre seis meses y tres años, filtrando hasta 10,000 litros.

Cada filtro tiene un costo total de mil 235 pesos, que incluye el filtro de membranas, el módulo de carbón activado, la cubeta de 20 litros y el costo de envío.

La asociación garantiza que este esfuerzo está respaldado por organizaciones y ciudadanos comprometidos que vigilarán el proceso de recaudación y entrega.