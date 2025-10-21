DIF Estatal permanece junto a las familias afectadas en el norte del estado

octubre 21, 2025

Álamo, Ver., martes 21 de octubre de 2025.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) mantiene presencia permanente en los municipios del norte del estado afectados por las inundaciones, brindando asistencia directa a las familias damnificadas y garantizando su bienestar en esta etapa de recuperación.

En Álamo, uno de los municipios con mayores afectaciones, continúan las labores de entrega de insumos básicos, agua y comidas calientes preparadas, así como la supervisión de albergues donde se resguarda a quienes tuvieron que dejar sus viviendas.

En oficinas centrales, en Xalapa, el personal del DIF organiza y empaqueta artículos de primera necesidad, tanto del propio organismo como de las donaciones ciudadanas recibidas, para su traslado y distribución oportuna a las comunidades más afectadas.

Con estas acciones, el DIF Estatal reitera su compromiso humanitario con el pueblo veracruzano, acompañando de forma solidaria a las familias en los momentos más difíciles y sumando esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para que la ayuda llegue a todos los rincones donde se necesita.