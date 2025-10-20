Intensifica Congreso entrega de apoyos a damnificados en el norte del estado

octubre 20, 2025

Xalapa, Ver., 20 de octubre de 2025.- Más de 10 mil despensas, siete mil kits de limpieza, y mil tinacos entregaron diputadas y diputados locales en los municipios de Coatzintla y Poza Rica, donde se sumaron a los trabajos de limpieza, remoción de escombros, descarga y entrega de apoyos a las personas damnificadas por las recientes lluvias.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, informó que el Congreso del Estado se ha sumado a la causa aportando, además de los víveres y otros suministros, “un mes de su salario, con lo cual se ha podido adquirir diversos insumos que serán de beneficio para nuestros hermanos en desgracia”.

Al lado de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, reconoció la unidad entre las legisladoras y los legisladores que, haciendo a un lado diferencias partidistas, se han solidarizado en esta causa común. “Aquí estamos para tender la mano a quien más lo necesita. Las diputadas y diputados de Veracruz estamos con ustedes”, reiteró.

El legislador detalló que estos apoyos serán distribuidos en comunidades de la región vía área, ya que a algunas zonas aún no se puede acceder por tierra, y que en próximos días regresarán con maquinaria pesada para agilizar los trabajos de limpieza en calles y avenidas.

Finalmente, reiteró la invitación a la sociedad veracruzana a acudir al centro de acopio instalado en el Palacio Legislativo, ubicado en las avenidas Encanto y Lázaro Cárdenas, en Xalapa, para seguir aportando artículos de primera necesidad.

En estas jornadas de trabajo han participado las diputadas Nallely Mendoza Camarillo, Liud Herrera Félix, Nayeli Mejía Larios, Dorheny García Cayetano, Ivonne Selene Durán López, Elizabeth Morales García, Ingrid Jeny Calderón Domínguez, Angélica Peña Martínez, Janix Liliana Castro Muñoz, Estefanía Bastida Cuevas, Tania María Cruz Mejía y Tanya Carola Viveros Cházaro, así como los diputados Alejandro Porras Marín, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Luis Vicente Aguilar Castillo, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, Diego Castañeda Aburto, Antonio Ballesteros Grayeb y Felipe Pineda Barradas.