Se atiende por Pemex derrame de hidrocarburo en la zona norte, asegura la gobernadora

octubre 22, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García confió que este miércoles la bocatoma que surte agua a Tuxpan se restablezca, tras la afectación por el derrame de hidrocarburo en el río Pantepec.

En entrevista, la mandataria indicó que personal de Petróleos Mexicanos habría recuperado una buena parte del hidrocarburo derramado sobre el cuerpo de agua a través de bombas.

“Ayer en la tarde Pemex con la bomba recuperó hidrocarburo, pero se preveía que hoy a las 7 de la mañana ya la bocatoma que surte agua a Tuxpan estuviera trabajando, porque se cerró para prevenir que llegara agua con hidrocarburo a los habitantes”.

Hay que recordar que se reportó un derrame de hidrocarburo sobre el río Pantepec, mismo que llegó a la zona de Tuxpan, por lo que se cerraron los tubos que surten de agua potable a la población del puerto.