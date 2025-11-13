En dos semanas inicia reconstrucción en 4 estados afectados por contingencia climática

noviembre 13, 2025

El domingo concluye entrega de apoyos emergentes

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a poco más de un mes de las lluvias que afectaron a cinco estados del país ya se logró limpiar prácticamente todas las comunidades afectadas, y que los caminos están completamente abiertos, lo que permitirá iniciar en dos semanas el proceso de reconstrucción.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó la rapidez con la que se ha atendido la emergencia y la coordinación de los tres niveles de gobierno.

“Prácticamente en un mes, desde las lluvias al día de hoy, quedaron limpias todas las comunidades. El domingo terminamos con todos los segundos apoyos; ya nada más queda entregar enseres a las viviendas más dañadas. Los caminos están completamente abiertos y en dos semanas vamos a iniciar el proceso de reconstrucción”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que el fenómeno afectó más de 100 mil viviendas, pero resaltó que todas las familias ya fueron atendidas en menos de un mes, gracias al despliegue de miles de servidores públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas y personal de diversas dependencias federales.

“Ha sido extraordinaria la labor de las Fuerzas Armadas, de las y los servidores de la nación, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de los cinco gobernadores, de salud y de todas y todos los involucrados. Hay escuelas que ya se están reconstruyendo, el seguro del gobierno entró de inmediato; normalmente se tardan meses, y ya están trabajando en todas las clínicas y escuelas”, detalló.