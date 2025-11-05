Por corrupción denuncian a autoridades de CMAS Coatepec: Adrián González Naveda 

noviembre 5, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de anunciar que se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por malos manejos al interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, el diputado federal, Adrián González Naveda, exhortó a la población a no realizar el pago anual anticipado durante los últimos dos meses de la actual administración.

El legislador del Partido del Trabajo confió en que la dependencia de procuración de justicia investigue y dé seguimiento a los posibles actos de corrupción en CMAS municipal.

“Las irregularidades son notorias y públicas, se han hecho auditorías, el ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) ha investigado y ha hecho público como de 2022 a la fecha los ingresos de Cmas han aumentado en casi 15 millones de pesos, de reportar ingresos de 58 millones en 2022, ahora reporta en 2025 por casi 73 millones de pesos”.

A pesar del aumento en los recursos, se ha operado con total opacidad y con pésimo servicio, además que los precios del servicio se han cuadruplicado, pero no se ha invertido un solo peso.

“Hay un patrón sistemático de las mismas irregulares, un manejo irregular de la cuenta bancaria y una estructura de gastos sospechosa, con el 57.7 por ciento de gastos en servicios personales y cero por ciento en inversión”.

González Naveda aprovechó para exhortar a los coatepecanos a no pagar el pago anual anticipado en lo que resta de la actual administración “no le des a esta administración ni un peso más”, porque se lo robarán.

Ante ello, les pidió que esperen al 1 de enero del 2026 cuando la nueva administración municipal asuma el cargo, pues confían que haya fincamiento de responsabilidades.

“Te invitamos a que NO hagas el pago anual anticipado a esta administración, porque solo se lo robarían; te recomendamos que te esperes a enero para pagar ya con la nueva administración”, finalizó.