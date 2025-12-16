SUX innova en Xalapa con cobro de pasaje mediante tarjeta

diciembre 16, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La Sociedad Cooperativa del Servicio Urbano de Xalapa (SUX) anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de cobro de pasaje mediante tarjeta bancaria, buscando ofrecer a los usuarios una alternativa moderna y sin necesidad de usar efectivo.

El presidente de la cooperativa, Óscar Luis Ceballos Ramírez, confirmó que la prueba piloto comenzará el jueves 18 de diciembre en la ciudad de Xalapa.

Este nuevo método de pago será implementado a través de terminales de Mercado Pago que se instalarán en las unidades.

El presidente Ceballos Ramírez enfatizó que esta opción no generará ningún costo adicional al usuario, manteniendo la tarifa actual del pasaje.

Esta iniciativa busca darle otra opción más al usuario, considerando que mucha gente hoy en día ya se mueve con tarjetas de crédito o débito en lugar de efectivo

El sistema comenzará a operar a partir del jueves 18 de diciembre. En esta prueba piloto, solo seis unidades serán las primeras en incorporar el servicio. Dos de ellas operarán en la ruta Fovissste-Bugambilias, dos en la ruta Interbús, y las dos restantes en la ruta de Campo de Tiro Zona B.

Las terminales de Mercado Pago aceptarán cualquier tarjeta bancaria (débito o crédito) y también podrán utilizarse vales de despensa.

Para que los usuarios puedan identificar qué autobuses cuentan con este servicio, las unidades equipadas llevarán una calcomanía amarilla en la parte exterior, la cual tendrá el logo de Mercado Pago y el logo del servicio urbano.

El presidente Ceballos Ramírez indicó que esta primera fase es un proyecto piloto, pero la intención es expandir el cobro con tarjeta a la mayoría de las rutas durante el mes de enero.

Actualmente, el SUX opera con más de 450 unidades y abarca 58 rutas que dan servicio a cinco municipios de la región: Xalapa, Acajete, Coatepec, San Andrés Tlanelhuayocan y Emiliano Zapata.

Con esta innovación, el SUX busca modernizar el servicio e implementar cosas diferentes para que el usuario pueda tener más opciones de pago.