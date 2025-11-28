Suspenden servicio de agua en Poza Rica por derrame de hidrocarburo en río Cazones

noviembre 28, 2025

Un nuevo derrame de hidrocarburos se registró la mañana de viernes 28 de noviembre, en el río Cazones, en la zona norte de Veracruz, generando preocupación entre la población de Poza Rica, el cual se quedó sin servicio de agua potable. Hasta el momento se desconoce el origen del derrame.

⇒ La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a través de su Oficina Operadora Poza Rica, señaló que ante dicha situación se ha suspendido la operación de bombeo de agua, dejando sin el servicio a un importante sector de la población.

“A las 06:00 horas de hoy se suspende operación de bombeo desde bocatoma nuevamente por presencia de aceite en el Río Cazones, frente a la Captación del Sistema de Agua de Poza Rica, a la altura de la localidad de Corralillos”, señaló la CAEV en un comunicado emitido a través de sus cuentas oficiales.

Las autoridades señalaron que al momento se desconoce el origen del hidrocarburo localizado flotando en el agua; sin embargo, señalaron que ya se ha solicitado el apoyo de Pemex para verificar el origen “e implementar acciones inmediatas de remediación”.

Finalmente, las autoridades hicieron un exhorto a la población de racionar y cuidar el agua potable que aún sale en sus viviendas, pues la suspensión del bombeo podría afectar el abasto durante el día. Además, pidieron mantenerse al pendiente de los comunicados oficiales que emita la oficina operadora de la CAEV en Poza Rica.

Actualmente, el río Cazones se mantiene en constante monitoreo debido al escurrimiento de agua de zonas altas por las lluvias registradas entre el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre. Algunas calles de zonas bajas, y que se vieron afectadas en las inundaciones en octubre, reportaron encharcamientos en estos días.