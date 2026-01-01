Se iniciará en breve la construcción del C5 en Coatzacoalcos, anuncia la gobernadora Nahle

enero 1, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García informó que el Gobierno de Veracruz ya adquirió el terreno donde se construirá el Centro de Comando y Control C-5 en el municipio de Coatzacoalcos.

Lo anterior, dijo, como parte de las acciones en materia de seguridad que se llevan a cabo en su administración.

“Ya compré un edificio, un inmueble para hacer el C-5, ya lo compramos aquí, vamos a empezar a construir el C-5 porque es una demanda, la seguridad”, explicó.

OBRAS PARA COATZACOALCOS

Por otra parte, la mandataria de Veracruz anunció que en coordinación con el presidente municipal de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo se meterán trenes de pavimentación.

“Tenemos pendiente toda la zona de Ciudad Olmeca, toda la zona poniente, tenemos que mejorar los servicios y el Malecón, ya está el proyecto del Malecón, quedó bonito y la próxima semana llegan los primeros camiones Quetzalli para servicio urbano”.

Se creará, agregó, una nueva ruta de servicio urbano en Coatzacoalcos , por lo que se habló con el alcalde, la cual irá por todo el Malecón hasta Barrillas.

“Tenía que llegar una gobernadora del sur, para ver por el sureste”, finalizó.