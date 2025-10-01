FGE atiende a familiares de empresarios de Coatzacoalcos desaparecidos 

octubre 1, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, ver.- La gobernadora Rocío Nahle García informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) da seguimiento a la investigación por la desaparición de tres empresarios ocurrida desde el pasado 9 de septiembre cuando viajaban a Texistepec.

En entrevista, la mandataria indicó que los familiares son atendidos por la Fiscalía y se está dando seguimiento.

Hay que recordar que desde el pasado 9 de septiembre nada se sabe de los empresarios originarios de Coatzacoalcos, Francisco Sánchez, Jesús Trujillo y Carlos Bernaldez, quienes presuntamente viajaron a Texistepec para supervisar una obra.

“Las familias de los tres empresarios desaparecidos en la zona sur del estado son atendidas por la Fiscalía General del Estado, está dando seguimiento”, dijo la gobernadora.

Los tres hombres dedicados al ramo de la construcción viajaban a bordo de una camioneta y de acuerdo a versiones la última vez que fueron vistos fue en la carretera que conecta Texistepec con Sayula de Alemán.