Sube 100% precio de pescados y mariscos esta Semana Santa

abril 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Cientos de ciudadanas y ciudadanos abarrotaron las pescaderías en las inmediaciones del mercado “Adolfo Ruiz Cortines”, mejor conocido como “La Rotonda”, en la ciudad de Xalapa, durante esta Semana Santa.

En la zona se observó a personal de la Policía Municipal, Protección Civil y Comercio, para garantizar el orden y la seguridad en la zona.

De acuerdo con Carlos López Hernández, vendedor de pescados y mariscos, de reporta un aumento del 60 por ciento en ventas.

“Gracias a Dios ahorita ha habido un poquito de auge, ha repuntado la venta, porque en realidad casi toda la vigilia había estado muy tranquilo. Y como este es un negocio perecedero, a veces los trabajadores me ponen miedo de que si compro mucho y no está bueno, y si compro poquito y me falta, pero gracias a Dios ahorita ha habido un repunte, por decir, de un 60 por ciento”.

El entrevistado indicó que principalmente se han comercializado sierra, mojarras, robalos y camarones, durante esta temporada.

Sin embargo, los precios han subido significativamente, casi un 100 por ciento en comparación con el año pasado.

“Lo que más se vende es sierra, mojarras, robalo y camarones, es lo que más se vende. Hay mojarras de 100 pesos, robalos de 150, camarones hay de 150 en adelante, según el tamaño”.

Los comerciantes de la zona esperan que las ventas suban aún más durante el fin de semana por la temporada de Semana Santa.