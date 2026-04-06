Derrama económica de más de mil 400 mdp este fin de semana

Derrama económica de más de mil 400 mdp este fin de semana

abril 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver. – La primera semana del periodo vacacional dejo una derrama económica superior a los mil 400 millones de pesos en la entidad veracruzana, aseveró el subsecretario de Turismo, Jorge Flores Lara.

En conferencia de prensa de la gobernadora Rocío Nahle García, el funcionario reportó una ocupación hotelera promedio del 83.75 por ciento.

Además una afluencia turística de más de un millón de personas en varios puntos turísticos.