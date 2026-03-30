Actopan recibe a turistas con playas limpias y seguras

marzo 29, 2026

Actopan, Ver., domingo 29 de marzo de 2026.- “Las playas están en óptimas condiciones para recibir a los visitantes; hemos visto brigadas trabajando toda la semana y también la comunidad se ha sumado a las jornadas de limpieza”, señaló Alexandra Moreno, prestadora de servicios en Villa Rica.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), que encabeza las brigadas, mantiene operativos permanentes de limpieza en playas del municipio de Actopan, particularmente en Villa Rica y La Mancha, donde se registra una afluencia constante de visitantes sin reportes de cancelaciones.

Estas condiciones derivan de las jornadas intensivas de limpieza realizadas de manera coordinada con las secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública, en el marco del Plan Tajín implementado por esta última, así como con el apoyo de la Secretaría de Marina y el Ayuntamiento.

Como parte del operativo, brigadas interinstitucionales realizan labores continuas de saneamiento en el litoral, lo que ha permitido mantener las playas en condiciones adecuadas para su uso recreativo. Los monitoreos indican una disminución en la presencia de residuos de hidrocarburo, con hallazgos menores, principalmente trazas localizadas en la arena.

A estas acciones se suma la participación de prestadores de servicios y población local, quienes han contribuido mediante faenas comunitarias en playas y accesos.

De forma complementaria, se mantiene vigilancia permanente para dar seguimiento a las condiciones del litoral y atender de manera oportuna cualquier eventualidad.

Asimismo, Sedema exhorta a la corresponsabilidad social en el cuidado del entorno, ya que, además de residuos naturales o externos, se ha identificado la presencia de desechos sólidos urbanos como colillas de cigarro, botellas de plástico y envases, que afectan la conservación de las playas.