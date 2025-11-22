SSP desmantela actividades ilícitas, logra detenciones y liberación de víctimas

noviembre 22, 2025

Xalapa, Ver., sábado 22 de noviembre del 2025.- En el marco de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, el Gobierno de Veracruz, en coordinación con autoridades federales y municipales detuvo a 28 personas por su presunta participación en diferentes delitos del 17 al 20 del presente mes.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reportó operativos en Poza Rica, Tuxpan, Álamo, Tihuatlán, Medellín, Cuitláhuac, Córdoba, Fortín, Tierra Blanca, Tlapacoyan, Emiliano Zapata, Mariano Escobedo, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Alvarado, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, José Azueta, Acayucan, Cosoleacaque y Coatzacoalcos.

En Tamiahua, Vega de Alatorre y Papantla, tras activarse los protocolos correspondientes, se logró la liberación de tres personas privadas ilegalmente de la libertad.

Por delitos contra la salud fueron aprehendidas 14 personas, entre ellas un menor de edad, decomisándoles 60 dosis de una sustancia con características de cristal; 93 dosis, una bolsa y un envoltorio de hierba seca similar a la marihuana; 15 dosis de presunta cocaína; además de tres armas blancas; uniformes tácticos; dos motocicletas, una con reporte de robo; y dos automóviles, uno sin reporte de robo y otro con el NIV alterado.

Respecto a la recuperación de vehículos con reporte de robo, se aseguraron siete motocicletas, dos camionetas, dos automóviles, un tractocamión y dos remolques; una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo. También se recuperó una camioneta sin reporte, la cual transportaba un arma de fuego larga, cargadores, cartuchos útiles y equipamiento táctico. En Medellín fue asegurada una camioneta, una motocicleta, armas largas, cargadores y equipo táctico.

Dos camionetas sin reporte se decomisaron en Mariano Escobedo, las cuales transportaban en su interior dos armas de fuego largas y cartuchos útiles. Asimismo, en otro evento, se aseguró una motocicleta con el NIV alterado; por la comisión de este presunto delito se detuvieron a cinco personas.

En apoyo a la Fiscalía General del Estado, durante cateos fueron aprehendidas cuatro personas, decomisándoles tres armas de fuego largas y tres cortas, cargadores, cartuchos útiles; 15 bolsas y un frasco con hierba verde similar a la marihuana; 35 bolsas, 10 dosis y un recipiente con una sustancia con características de cristal; armas blancas; radios de comunicación; básculas; una trituradora; teléfonos móviles y una motocicleta sin reporte de robo.

También se aseguraron, durante un cateo en Coatzacoalcos, dos mil 430 litros de hidrocarburo; ocho cubitanques; dos contenedores; 31 bidones; dos bombas; un medidor de flujo de líquido; mangueras; 23 vehículos; 17 semirremolques; cuatro casas rodantes; una motocicleta y un dolly.

Asimismo, fueron aprehendidas cuatro personas, asegurándoles tres armas de fuego cortas y cuatro largas; cargadores; cartuchos útiles; y seis vehículos, dos con reporte de robo y cuatro sin reporte.

Finalmente, en Xalapa, durante un operativo realizado en un establecimiento dedicado al envío de paquetería, binomios caninos aseguraron 12 vapeadores, 20 barras de chocolate y dos pomadas con presunto cannabis. En Cuitláhuac fue detenido un masculino en posesión de cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico; le fue asegurado un automóvil sin reporte de robo.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la investigación que marca la ley.