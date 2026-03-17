SRE ha evacuado a mil 337 connacionales de Medio Oriente

marzo 17, 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que han facilitado la evacuación de mil 337 connacionales, entre residentes y turistas, ante la situación de conflicto en la región de Medio Oriente.

Las personas han sido evacuadas desde países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin, sin que hasta el momento se reporten personas mexicanas lesionadas.

La dependencia indicó que el espacio aéreo en la mayoría de los países de la zona se mantiene abierto de forma intermitente, por lo que recomendó contactar directamente a sus aerolíneas o agencias.

Asimismo, reiteró que no es recomendable viajar al Medio Oriente mientras prevalezca la situación de conflicto. A su vez, la Cancillería recordó los teléfonos de emergencia de las embajadas de México.

Finalmente, señaló que las embajadas mexicanas permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular. Indicó que continuará brindando asistencia a las personas que lo requieran.

El titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo el pasado fin de semana una reunión virtual con embajadores en Medio Oriente para dar seguimiento a las condiciones de seguridad y protección.