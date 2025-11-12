Son más de 9 mil productores del campo afectados por las lluvias, con apoyos de 50 mil pesos

noviembre 12, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Poco más de 9 mil productores del campo fueron afectados por las lluvias y desbordamiento de ríos del pasado 10 de octubre en municipios de la zona norte y la huasteca veracruzana, reconoció la secretaria de Bienestar del Gobierno Federal, Ariadna Montiel Reyes.

En ese sentido, dijo que a ellos se les convocó en el mismo proceso de pago que se lleva a cabo desde el pasado lunes y concluirá el domingo próximo, para que se les entregue el apoyo que va hasta los 50 mil pesos.

“Este daño afectó a poco más de 9 mil productores, agricultores y a ellos se les están entregando 50 mil pesos de apoyo, también porque el número de hectáreas es menor a 5, en su mayoría y muy pocos, alrededor de 500, con daños superiores a las 5 hectáreas”, finalizó.