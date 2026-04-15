Entregan equipo y mobiliarios a escuelas de La Huasteca

Entregan equipo y mobiliarios a escuelas de La Huasteca

abril 15, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García 76 escuelas del municipio de El Higo recibieron mobiliario, equipamiento y materiales de mantenimiento, como parte del programa Transformando la Educación.

La subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar dijo que la gobernadora busca que en todo el estado se entregue de manera permanente pintura, impermeabilizante e insumos.

La instrucción, dijo, es revisar plantel por plantel para ver qué les hacía falta para garantizar la educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, adelantó que las autoridades del Instituto de Espacios Educativos está revisando las condiciones de las escuelas y las necesidades que tiene en materia de infraestructura.

“Si el aula está mal se habrá que componer, si hay que cambiar la escuela se tendrá que hacer, porque se va a reconstruir toda la HUasteca, el compromiso de la gobernadora es que todas las escuelas tengan las condiciones y eso lo vamos a hacer”, dijo.

En El Higo se entregaron 2 mil 114 bienes, entre sillas, mesas, pupitres, butacas, escritorios, pantallas, equipo de sonido, proyectores, computadoras e impresoras.



Además, se llevó impermeabilizante, sellador, pintura, lámparas, equipos de aire acondicionado y equipamiento para baños.