Sismo en Guerrero despierta al centro del país

Sismo en Guerrero despierta al centro del país

enero 16, 2026

No se reportan daños

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Alerta Sísmica se activó la medianoche de este viernes tras el registro de un sismo de magnitud 5.3, localizado a 19 kilómetros al sureste de San Marcos, en el estado de Guerrero.

El movimiento telúrico ocurrió a las 00:42 horas y, de acuerdo con reportes ciudadanos, fue imperceptible en la mayoría de la Ciudad de México, aunque el sistema de alertamiento sonó de manera preventiva.

Hasta el momento, autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas.

Protección Civil inició los protocolos de revisión correspondientes, sin que se hayan registrado incidentes mayores.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el epicentro se ubicó en la región costera de Guerrero, una de las zonas de mayor actividad sísmica del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, revisar sus planes familiares de protección civil y atender únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta el momento no se reportan daños tras el sismo de magnitud preliminar 5.3, registrado a las 00:42 horas, con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Señaló que la Coordinación Nacional de Protección Civil activó de inmediato el protocolo de revisión para evaluar posibles afectaciones.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, posteó:

“Se activan los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación por parte del

@GobCDMX , @SSC_CDMX, @SGIRPC_CDMX, @C5_CDMX, @LaSEMOV, @SOBSECDMX, @SEGIAGUA.

Cóndores ya sobrevuelan la ciudad.

Seguimos informando”.

Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, no reportó daños en la Ciudad de México.

Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, no reportó daños en la Ciudad de México.