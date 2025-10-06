Hallan si vida a Bertoldo Pantaleón, sacerdote desaparecido en Guerrero

octubre 6, 2025

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa confirmó el deceso del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien había sido reportado como desaparecido desde el sábado 4 de octubre en Guerrero. La Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación por este crimen.

⇒ La tarde de este lunes, la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa emitió una esquela en la que confirma el fallecimiento del párroco de la iglesia de San Cristóbal de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, en Guerrero.

El padre Bertoldo Pantaleón tenía 58 años de edad y era originario de Cocula. Su cadáver fue localizado a la altura del kilómetro 199 de la carretera federal México-Acapulco, entre Zumpango (cabecera municipal de Eduardo Neri) y el punto conocido como Milpillas.

“El fruto del silencio es la oración; el fruto de la oración es la fe; el fruto de la fe es el amor; el fruto del amor es el servicio. Así vivió un verdadero sacerdote”, señala la esquela difundida por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, a cargo del obispo José de Jesús González Hernández.

A su vez, la Fiscalía General de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio del sacerdote Bertoldo Pantaleón. El reporte preliminar de la policía arroja que el cuerpo del religioso presentaba diversos impactos con arma de fuego.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables.

⇒ La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa adelantó que el cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón llegará a su comunidad esta misma noche, alrededor de las 20:00 horas.