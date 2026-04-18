Abasto de medicamentos garantizado con Camionetitas y Rutas de la Salud

abril 18, 2026

Alvarado, Ver., sábado 18 de abril de 2026.- Durante la jornada de distribución en la región del Sotavento, el Gobierno de Veracruz entregó 101 mil 760 piezas de medicamentos y 64 mil 570 insumos de curación, con una inversión total de 2 millones 363 mil 842 pesos.

La entrega abarcó el Hospital General de Tarimoya, el Hospital General de Boca del Río y el Hospital de la Comunidad de Alvarado, así como 12 centros de salud de Rinconada, Puente Nacional, Paso de Ovejas, Cerro Guzmán, Puente Jula, Valente Díaz–Loma de Tejería, Las Amapolas, Las Bajadas, Boca del Río, Mandinga y Matoza, Antón Lizardo y Salinas, además de la Unidad Móvil Los Médanos de Buenavista.

Habitantes de las comunidades beneficiadas reportaron mejoras en el abasto. Tal es el caso de Clara Chama Contreras, de Paso de Ovejas, quien señaló que anteriormente había escasez de medicamentos, “ahora vemos que ya hay, ya nos están dando a todos los pacientes que venimos”.

Por su parte, Elvia Díaz, de la localidad de Palo Gacho, en Emiliano Zapata, destacó avances en la atención, “qué bueno que la Gobernadora nos está apoyando; me da gusto que trajeron medicamentos. Estoy muy contenta, todo lo que ella dijo lo está cumpliendo”.

De manera complementaria, el Sistema de Gestión Integral de Limpieza del Estado de Veracruz (LimpiaVer) coordina la sanidad de los centros de atención y el suministro de materiales necesarios para el desempeño del personal.

En la gira de distribución participaron la secretaria de Salud, Mariela Hernández García; la directora general de LimpiaVer, María Elena Velázquez Reyes; y el coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor.