Harfuch anuncia detención de generadores de violencia en Guerrero

enero 9, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Acapulco, Guerrero.– La Estrategia Nacional de Seguridad permitió la detención de mil 788 personas por delitos de alto impacto en Guerrero entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, como resultado del reforzamiento de operativos federales y la coordinación permanente entre fuerzas armadas, instituciones de seguridad y autoridades estatales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante el balance de seguridad en la entidad, el funcionario señaló que estas detenciones corresponden principalmente a homicidio, extorsión, secuestro y delitos relacionados con el narcotráfico, y forman parte de la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir a los generadores de violencia en zonas prioritarias, particularmente en Acapulco.

García Harfuch detalló que, además de las detenciones individuales, se logró la captura de al menos 34 integrantes de organizaciones delictivas como Los Rusos, Cártel de Caborca y Los Rodríguez, así como 10 miembros del Cártel Independiente de Acapulco, considerados responsables de extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.

Subrayó que estas acciones se sustentan en un modelo de operación territorial, con presencia permanente en 146 cuadrantes y 252 colonias de Acapulco, donde se realizan patrullajes, filtros de seguridad y puestos de control itinerantes en zonas de alta incidencia delictiva.

Entre las capturas más relevantes, destacó la detención de Félix Valentín “Nene”, operador del grupo Los Rusos, identificado como distribuidor de droga y resguardador de armas, considerado uno de los principales generadores de violencia en comunidades como San Pedro de las Playas, Las Vigas y San Marcos.

A este caso se suman la detención de Víctor Edgar N., jefe de célula vinculado con el homicidio de un policía municipal; Hendrik David N., colaborador de la misma organización criminal; y Francisco N., integrante del grupo Los Tlacos, acusado del homicidio de un servidor público en Chilpancingo.

El titular de la SSPC recordó que tras la agresión armada contra elementos federales en el mercado central de Acapulco, se desplegó un operativo conjunto que permitió la detención de seis personas, incluyendo líderes criminales con operación en Acapulco y su zona conurbada.

Asimismo, mencionó detenciones relevantes realizadas durante 2025, como la de David Adrián N., implicado en el homicidio de un magistrado; David Roberto N., identificado como autor material de un múltiple homicidio en Tres Palos; y Gabriel N., detenido en Ometepec y considerado uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos, con orden de extradición vigente.

Harfuch subrayó que el combate a la extorsión es uno de los objetivos centrales del actual gobierno. Informó que, desde la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han detenido más de 700 personas a nivel nacional, de las cuales 29 fueron capturadas en Guerrero.

Entre ellas destaca Israel N., alias “El Toluco”, líder del grupo Los Toluqueños, dedicado al cobro de piso en mercados de Acapulco, así como otros ocho integrantes de la misma organización criminal.

Como resultado de estos operativos, también se aseguraron 34 toneladas de droga, se desmantelaron seis laboratorios clandestinos en la entidad y la Secretaría de Marina decomisó 1.6 toneladas de cocaína en altamar, frente a las costas de Guerrero.

Finalmente, García Harfuch afirmó que estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación interinstitucional y la denuncia ciudadana, elementos clave para debilitar a los grupos criminales y avanzar en la recuperación de la seguridad en Guerrero.