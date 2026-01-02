Sin daños se reporta el centro del país por sismo de 6.5 en Guerrero

enero 2, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Un sismo de magnitud preliminar 6.5 se registró la mañana de este 2 de enero de 2026, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 07:58 horas.

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, según los datos preliminares del Servicio Sismológico Nacional, con epicentro en San Marcos, estado de Guerrero.

El temblor fue perceptible en diversas regiones del país, particularmente en la Ciudad de México, donde se reportaron oscilaciones de mediana intensidad en distintas alcaldías.

Habitantes capitalinos informaron que el movimiento se prolongó varios segundos y activó protocolos de revisión en inmuebles públicos y privados.

Tras el sismo, autoridades de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos y la capital del país, reportaron a sus entidades sin novedad en daños.

El movimiento telúrico generó evacuaciones preventivas en oficinas y zonas habitacionales donde se activaron alarmas internas.

Especialistas recordaron que, tras un sismo de esta magnitud, pueden presentarse réplicas, por lo que llamaron a mantener la calma y revisar las condiciones estructurales de viviendas y centros de trabajo.

Sheinbaum reporta que no hubo daños

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo comunicación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien convocó al Consejo de Protección Civil para evaluar la situación.

Indicó que no se tienen reportes de daños.

En el caso de la Ciudad de México, Sheinbaum señaló que tras el primer sobrevuelo de helicópteros, realizado como parte de los protocolos, no se observaron afectaciones.

Agregó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, continúan pendientes de algún daño no reportado.