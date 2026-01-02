Sismo de magnitud 6.5 se registra en Guerrero y se siente en Xalapa, Veracruz

enero 2, 2026

Redacción/Xalapa. La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5 se registró en el estado de Guerrero y fue percibido en diversas regiones del país, entre ellas Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:58:15 horas, con epicentro localizado a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 10 kilómetros.

En Xalapa, habitantes reportaron haber sentido el sismo principalmente en edificios altos y zonas céntricas de la ciudad, lo que generó momentos de alerta entre la población durante las primeras horas de la mañana.

La gobernadora Rocío Nahle García informó sobre este sismo con epicentro en Guerrero, el cual, dijo, se sintió fuerte en varias partes de Veracruz.



La mandataria anunció que las autoridades de Protección Civil del estado realiza evaluación del territorio.



‘En el estado de Veracruz se registró percepción en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos. No se reportan al momento afectaciones en infraestructura estratégica, y las fuerzas de tarea se encuentran realizando recorridos de verificación en coordinación».