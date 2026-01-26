Detectan en Guerrero posible caso de gusano barrenador en un humano

enero 26, 2026

El Ayuntamiento de Copala, en la región de la Costa Chica de Guerrero, informó sobre la presunta aparición del primer caso de ‘miasis’ por gusano barrenador en un habitante del municipio. Se pidió a la población que no se alarme y que reporte los casos de los cuales tenga conocimiento.

A través de la página oficial de Facebook, el Gobierno municipal indicó que el caso ya fue atendido por personal de la dirección municipal de Salud, así como por la SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y la Dirección de Desarrollo Rural. El paciente se mantiene en observación.

“Hacemos la invitación a la población a que no se alarme y reporte los casos en animales y seres humanos. Tu notificación oportuna de casos nos ayuda a controlar a tiempo esta enfermedad”, apuntó el Gobierno municipal.

Por otra parte, la Secretaria de Salud de Guerrero informó que el supuesto caso de gusano barrenador en un ser humano no está confirmado. Explicó que después de recibir el reporte, brigadas de vigilancia epidemiología se trasladaron a la zona para realizar la inspección técnica y brindar la atención necesaria.

Detalló que se colectaron las muestras correspondientes para su análisis, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, para tener un diagnóstico certero y una vez que se tengan los resultados oficiales, estos se darán a conocer de manera oportuna por los canales institucionales.

⇒ Por lo que hasta el momento, apuntó la dependencia estatal, el caso se mantiene como probable.