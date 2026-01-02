CFE ha restablecido el suministro eléctrico al 82.33% de los usuarios afectados por el sismo de este 2 de enero de 2026

enero 2, 2026

Con motivo del sismo de magnitud 6.5 registrado hoy con epicentro en San Marcos, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que activó su Sistema de Atención de Emergencias para verificar el estado operativo de la infraestructura eléctrica.

Gracias al trabajo ininterrumpido de su personal, con corte a las 11:30 horas, se ha recuperado el suministro eléctrico al 82.33% de los usuarios afectados; faltan 121,666 usuarios por restablecer. En el Estado de México el servicio ya fue restituido en su totalidad y continúan las labores en Guerrero y Ciudad de México.

No se identificaron daños en la infraestructura de las centrales generadoras de CFE y se llevan a cabo las guías de inspección civil posterior al movimiento telúrico para determinar si existen áreas de oportunidad que atender.

Se tienen 2 líneas de transmisión fuera de servicio:

Papagayo – Cruz Grande

Pinotepa -Ometepec

Se encuentran en revisión las alarmas y elementos de la red nacional de transmisión, así como el equipo primario en las subestaciones.