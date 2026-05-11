SASMEX busca llegar a celulares para alertar sobre sismos y fenómenos naturales en Veracruz

mayo 11, 2026

Redacción/Xalapa. El director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), Juan Manuel Espinosa Aranda, informó que actualmente se trabaja en el fortalecimiento del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) mediante su integración a teléfonos celulares, con el objetivo de ampliar la capacidad de prevención y protección de la población.

En entrevista para En Contacto, explicó que este sistema no solo busca alertar sobre sismos, sino que también se analiza la implementación de avisos preventivos para otros fenómenos naturales y meteorológicos como eventos de norte, huracanes, calor extremo y heladas, especialmente en entidades vulnerables como Veracruz.

Detalló que este proyecto se desarrolla de manera coordinada con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino.

Espinosa Aranda destacó la importancia de que la población cuente con sistemas de alertamiento directamente en los teléfonos celulares, ya que permiten una difusión más rápida y masiva de información preventiva, principalmente después de los recientes simulacros nacionales realizados en el país.