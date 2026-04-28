Protesta en Chalma por presunta imposición de agente municipal; pobladores toman bomba de agua

abril 28, 2026

Isabel Ortega/Chalma, Ver.– Habitantes de la comunidad de La Puerta, en el municipio de Chalma, mantienen tomada la bomba de agua que abastece a la cabecera municipal y a localidades cercanas, como medida de presión ante un conflicto interno por la designación de autoridades comunitarias.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta se originó por la presunta imposición de un agente municipal, quien —aseguran— no cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. Señalan que esta decisión habría vulnerado los mecanismos de participación comunitaria y la voluntad de los habitantes.

Los inconformes también denunciaron presuntos malos tratos hacia pobladores de la comunidad, situación que incrementó el descontento y derivó en la toma de la infraestructura hidráulica, provocando afectaciones en el suministro de agua potable.

Los habitantes advirtieron que mantendrán la protesta y el control de la bomba de agua hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades correspondientes y se garantice el respeto a la decisión de la comunidad.

Hasta el momento, no se ha informado de una postura oficial por parte de las autoridades municipales, mientras la situación mantiene en tensión a la población afectada por la interrupción del servicio.