Rubén Rocha está en Sinaloa: Sheinbaum

mayo 11, 2026

Casa que fue violentada el fin de semana estaba abandonada desde hace 10 años”, recuerda

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en territorio sinaloense y desmintió las versiones que apuntaban a una posible fuga o desaparición, en medio de la controversia por la solicitud de detención y extradición urgente contra diez ciudadanos mexicanos.

Durante su conferencia, Sheinbaum enfatizó que las autoridades federales conocen plenamente la ubicación de Rocha y acusó que alrededor del caso se ha construido una narrativa basada en rumores y desinformación.

“Mañana lo puede informar el secretario de Seguridad, pero él está en Sinaloa”, afirmó de manera categórica.

La mandataria respondió así a cuestionamientos sobre el ataque armado contra una propiedad vinculada al mandatario sinaloense.

Sobre ese hecho, aclaró que se trata de una vivienda que Rocha habitó hace aproximadamente una década y que actualmente se encontraba abandonada.

“Hace 10 años, es una propiedad de él. Vivió anteriormente ahí. Estaba abandonada”, explicó.

El principal énfasis del mensaje presidencial fue frenar las especulaciones sobre el paradero del gobernador y desacreditar versiones difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación.

“No hay esta cosa de que ‘y ahora dónde está’ y ‘ya se escapó’ y quién sabe tanta cosa”, expresó Sheinbaum.

La presidenta sostuvo que existe una campaña de “propaganda” alrededor del tema y diferenció entre información periodística y versiones que, según dijo, buscan generar incertidumbre política y social.

“Hay mucha propaganda, porque es propaganda, no es información”, señaló.

Incluso aseguró que el volumen de noticias falsas y rumores sobre el caso ha rebasado la capacidad de respuesta de la sección oficial “Detector de Mentiras”.

“Estamos pensando que el detector de mentiras nos está quedando corto… es increíble la cantidad de mentiras que se dicen todos los días”, declaró.

Sheinbaum insistió en que el caso debe entenderse únicamente en el plano jurídico y diplomático, luego de que el gobierno mexicano recibiera una solicitud urgente de detención y extradición contra Rocha, un senador y otras ocho personas.

La presidenta explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó pruebas adicionales debido a que la Fiscalía General de la República consideró que no existen elementos suficientes para proceder legalmente.

“Es un asunto jurídico y tiene que ver también con la soberanía de México”, subrayó.

Con ello, la mandataria buscó cerrar el paso a versiones sobre una posible evasión del gobernador sinaloense y reforzar la postura oficial de que Rocha permanece localizado dentro del estado de Sinaloa y bajo conocimiento de las autoridades mexicanas.