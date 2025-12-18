Servicios públicos no se detendrán pese a transición de gobierno: Alcalde de Coatepec

diciembre 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El presidente municipal electo de Coatepec, Nacho Luna, informó que el proceso de entrega-recepción con la administración saliente avanza de manera responsable y conforme a la ley.

El objetivo primordial de este ejercicio es asegurar la estabilidad administrativa y permitir que el nuevo gobierno inicie con solidez y operatividad total desde el primer minuto de su gestión.

Durante una reciente entrevista radiofónica, el alcalde electo explicó que los acercamientos formales iniciaron a principios de diciembre, permitiendo una revisión anticipada de tareas operativas y administrativas.

«No podemos darnos el lujo de que los servicios se estanquen; el servicio público tiene que prestarse todos los días como un relojito y el cambio de administración no debe afectar al ciudadano», afirmó Luna.

Uno de los puntos críticos de la transición es el manejo de los residuos sólidos. Nacho Luna aseguró que existe una coordinación especial para garantizar que la recolección de basura no se interrumpa durante la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero, fechas de alta generación de desechos.

Asimismo, destacó que se mantiene comunicación estrecha en materia de seguridad pública para evitar vacíos de poder y garantizar la tranquilidad de los habitantes durante el relevo de mandos.

Respecto a los desafíos que enfrentará su gobierno, el edil electo identificó la movilidad urbana en el Centro Histórico como una prioridad. Ante el crecimiento del tránsito en este Pueblo Mágico, ya se analizan estrategias para agilizar el flujo vehicular y atender de manera responsable el tema del comercio informal.

Nacho Luna subrayó que su administración se basará en el Plan Municipal de Desarrollo, integrado mediante 19 asambleas populares realizadas en colonias y congregaciones tras su triunfo electoral el pasado 1 de junio.

El arranque formal de la nueva administración tendrá lugar el 31 de diciembre a las 10:00 horas en el interior del Palacio Municipal. Nacho Luna invitó a la ciudadanía a asistir a este acto oficial, el cual se realizará en el recinto parlamentario para asegurar la comodidad de los asistentes frente a las condiciones climáticas de la temporada.