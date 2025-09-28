Séptima Edición del «Jarochódromo» engalana calles de Coatepec con mil 300 bailarines

septiembre 28, 2025

Juan David Castilla

El municipio de Coatepec, catalogado como Pueblo Mágico, fue el escenario de la séptima edición del «Jarochódromo», un encuentro dancístico y cultural que tuvo lugar la mañana de este domingo 28 de septiembre.

El evento se desarrolló con el objetivo de fortalecer la identidad cultural de la región y promover la difusión de la danza tradicional veracruzana, congregando a miles de espectadores, entre residentes y visitantes.

La edición 2025 contó con la participación de más de mil 300 bailarines, distribuidos en un total de 62 contingentes. Los participantes, ataviados con el traje típico de jarocho predominantemente en color blanco, ofrecieron una vistosa demostración a lo largo de las calles céntricas del municipio.

Entre los grupos que conformaron la columna dancística, se incluyeron escuelas, academias y diversas agrupaciones independientes.

Como aspecto sobresaliente, los organizadores y asistentes destacaron la inclusión de un grupo representativo proveniente de Colombia, lo que subraya el alcance creciente y la trascendencia de este evento cultural.

Acompañados por piezas emblemáticas del son jarocho, como La Bamba y La Bruja, los bailarines ejecutaron el zapateado al ritmo de la música, recibiendo una cálida ovación del público reunido en las calles empedradas.

El «Jarochódromo» se consolida anualmente como una plataforma cultural clave para el estado de Veracruz, contribuyendo significativamente al fomento del turismo local y regional.

Esta actividad se realizó principalmente sobre la calle 5 de Mayo, como parte de las fiestas patronales de San Jerónimo en el Pueblo Mágico de Coatepec.