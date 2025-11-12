Se revisa construcción de Arena Macuiltépetl para recibirla de manera formal

noviembre 12, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Todavía no se recibe de manera formal las instalaciones de la Arena Macuiltépetl o Nido del Halcón, toda vez que se realiza una revisión exhaustiva de la obra, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

En entrevista, la mandataria de Veracruz indicó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en coordinación con la Contraloría General y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) llevan a cabo una revisión técnica y administrativa.

Y es que, dijo, se busca que cumpla con todas las especificaciones establecidas en el contrato de la obra.

“El Nido del Halcón aún no lo he recibido. Le pedí a Sefiplan que ellos se encarguen de la revisión junto con la Contraloría para poderlo recibir.»

Hay que recordar que hace unos meses, la gobernadora dijo que se revisaba el contrato de comodato que fue signado por la administración de su antecesor, Cuitláhuac García Jiménez, mismo que determinaba que el propietario del equipo Halcones de Xalapa, el empresario Ángel Fernando Morales Blanchet.

«La Arena Macuiltépetl» tendrá capacidad para 8 mil personas, con 5 mil 35 butacas en el área de gradas, mil 440 en la zona preferente y mil 525 desmontables y un estacionamiento subterráneo contará con 351 cajones distribuidos en cuatro niveles.