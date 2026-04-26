Se esperan las manifestaciones normales de los trabajadores en el Desfile del 1 de Mayo: Ahued

Se esperan las manifestaciones normales de los trabajadores en el Desfile del 1 de Mayo: Ahued

abril 26, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Aunque reconoció que las protestas durante el desfile conmemorativo al Día del Trabajo son naturales, el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil consideró que la administración estatal ha hecho su trabajo atendiendo todas y cada una de las demandas de las diferentes organizaciones sindicales.

De cara al desfile del próximo viernes 1 de mayo, el encargado de la política interna del estado confió en que se lleve a cabo en buenos términos y sin contingencias.

«No es un desfile de la primavera» y las protestas son naturales. Esperemos que de aquí al día primero se lleve a cabo la marcha de la clase trabajadora y que tengamos la menor cantidad de contingencias”.

Asimismo, reconoció que las expresiones de inconformidad son un derecho legítimo de las y los trabajadores veracruzanos, aunque consideró que las protestas serán las mínimas.

“Esperemos que no tengamos muchas, porque ha estado la gobernadora atenta de resolver, nosotros también, y que nos den ese crédito de que estamos con humildad atendiendo al sector laboral”, sostuvo Ricardo Ahued.

El secretario de gobierno informó que no se prevé ningún operativo especial el viernes, pero se brindarán las facilidades necesarias para que los sindicatos participen en orden.

“Es una marcha donde se ratifica que los sindicatos son parte fundamental de la defensa de los derechos de los trabajadores”.

Finalmente, hay que recordar que se estima una participación de trabajadores de casi 50 mil personas, el evento iniciará con la salutación a la gobernadora Rocío Nahle García al interior del Palacio del Gobierno y ella encabezará el inicio del desfile acompañada de los líderes sindicales y obreros.