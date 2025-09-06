Se esperan altas temperaturas en Veracruz

septiembre 6, 2025

Para hoy, el monzón mexicano generará lluvias puntuales intensas en Durango y puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur, todas con descargas eléctricas. Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el norte del territorio nacional y con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Nuevo León; y puntuales fuertes en San Luis Potosí y Coahuila, acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento de 40 a 60 km/h. Otros canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas; puntuales fuertes en Veracruz, Puebla y Estado de México; y chubascos en Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. El flujo de aire húmedo del mar Caribe y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas; y chubascos en Campeche y Tabasco. Asimismo, la entrada de aire húmedo del océano Pacifico propiciará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en zonas de Campeche y Yucatán.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Para más información del huracán Kiko en el océano Pacífico, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 06 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (norte, centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 06 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato, Querétaro (norte), y Morelos (centro y sur).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 06 de septiembre de 2025:Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 06 de septiembre de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío y con bancos de niebla o neblina en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Estado de México, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; e intervalos de chubascos en Ciudad de México, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas del Estado de México y Ciudad de México. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo medio nublado la mayor parte del día. Por la mañana, en la costa oeste de Baja California; y ambiente cálido, siendo fresco y con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Baja California Sur y noreste de Baja California; lluvias e intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en el norte del golfo de California y en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en el noroeste de Sonora; y ambiente cálido, siendo templado a fresco en zonas serranas. Posibles lluvias y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Sonora y Sinaloa; lluvias puntuales fuertes en Sonora y Sinaloa, acompañadas de descargas eléctricas; las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora; y viento de 10 a 20 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en sierras de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el sur de Michoacán y en costas de la región, y frío en zonas altas de Michoacán y en la zona montañosa de Jalisco. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la región, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán; mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y con posible caída de granizo en sus zonas altas; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Oaxaca y Chiapas; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de la región.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente cálido, siendo fresco a templado en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, siendo cálido en sierras de la región, y templado en la zona montañosa de Veracruz; lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y puntuales fuertes en Veracruz, con posible caída de granizo en sus zonas altas las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, así como chubascos en Tabasco. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Tabasco; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Veracruz.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Quintana Roo, y muy caluroso en zonas de Campeche y Yucatán; cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida; así como lluvias con intervalos de chubascos en Campeche. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente templado a cálido en el oriente de Chihuahua, mayor parte de Coahuila, sur de Nuevo León y oriente de San Luis Potosí, siendo fresco en el resto de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis potosí, siendo templado en sierras de Chihuahua y Durango; lluvias puntuales intensas en Durango (norte, centro y oeste); puntuales muy fuertes en Nuevo León y Zacatecas; y puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Aguascalientes. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas menores a 30 km/h en Aguascalientes.Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco, siendo templado a cálido en el noreste de Hidalgo y norte de Puebla, y frío en sierras de Querétaro, Hidalgo y Morelos, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en el noreste de Hidalgo y norte de Puebla, siendo templado en sierras de la región; lluvias puntuales fuertes en Puebla, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y lluvias con intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato y Puebla; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala; y con rachas menores a 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Choix, Sin. 48.0; Uruapan, Mich. 33.0; Mulegé (San Francisco de la Sierra), B.C.S. 30.0; Colotlán, Jal. 23.0; Tulancingo, Hgo., 22.0; Hermosillo, Son., Atlacomulco, Edo. de Méx. e Ixtapa (El Burrero), Chis. 21.0; Tequisquiapan, Qro. 20.0; Gustavo A. Madero (Planta Generadora 101), Cd. de Méx. 19.0; Temósachic, Chih., 4.0; y Puebla, Pue. 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Piedras Negras, Coah. 41.6; Ejido Nuevo León, B.C. 38.8; Ciudad Victoria, Tamps. 38.2; Rioverde, S.L.P. 37.6; Campeche, Camp.37.5 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 25.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

San Cristóbal de las Casas, Chis. 10.8; Toluca, Edo. de Méx. 11.1; Zacatecas, Zac. y Pachuca, Hgo. 13.0; Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 14.0; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 15.8 y Morelia, Mich. y Puebla, Pue. 16.0.