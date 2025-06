Sistema “Cómputos Elecciones Judiciales” intermitente ante el alto número de consultas: OPLE

junio 9, 2025

Xalapa, Veracruz, 09 de junio de 2025. En sesión permanente de vigilancia para el desarrollo de los cómputos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025, para la elección de personas juzgadoras, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) informa a la ciudadanía que, debido a un alto número de consultas, el sitio de publicación de los cómputos de la elección judicial ha sido intermitente.

La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales dio a conocer que a partir de las 12:30 horas la disponibilidad del sitio de publicación de los cómputos de la elección judicial ha sido intermitente, debido a un alto número de consultas.

“Agradecemos el gran interés de la ciudadanía en el seguimiento de los resultados y nos encontramos adaptando nuestros servidores a la alta demanda, hasta en tanto, para garantizar la legalidad y transparencia de los resultados en las urnas, se determinó hacer una pausa en la captura hasta en tanto se pueda dar seguimiento público del cómputo”.

La Consejera Presidenta del Organismo refirió que al momento que se detuvo el sistema de cómputos de la elección judicial se habían capturado 199 paquetes electorales, por lo que el porcentaje no es determinante o no es valor suficiente para una proyección.

“Este OPLE Veracruz siempre ha hecho el mejor esfuerzo posible para transparentar todas las etapas de los procesos electorales y la elección judicial es también una que se caracteriza por llevar a cabo todos los procedimientos bajo las mejores prácticas para brindar a la ciudadanía la información de los resultados lo antes posible”.

Asimismo, la Consejera Electoral, Mabel Aseret Hernández Meneses mencionó que no se pueden declarar ganadores debido a que ninguna candidatura tenía registrada más de 2,000 votos, “esa cantidad no es representativa para el número tan grande de votantes que acudieron a las urnas”.

Al respecto, el Consejero Electoral, Fernando García Ramos hizo un llamado a las candidaturas a la prudencia y a la calma debido a la intermitencia del sitio de publicación de los cómputos de la elección judicial por la alta demanda, “el reconocimiento para las personas que están siguiendo de manera muy intensa y atenta el desarrollo de los cómputos”.

En el mismo tenor, la Consejera Electoral, Maty Lezama Martínez explicó que en los 27 consejos municipales habilitados cuentan con presencia de observadoras y observadores electorales para robustecer la certeza que legitima los resultados, “invito a la ciudadanía a estar vigilantes de esta labor porque su presencia fortalece a las instituciones electorales”.

El Secretario del Consejo General, Luis Fernando Reyes Rocha agregó que sólo se llevaban contabilizadas el 1.8% de los paquetes electorales, “creo que hay una gran expectativa en todo el Estado de Veracruz para tener tantos millones de usuarios conectados, el Organismo lo que va a ser es garantizarlo”.

En otro punto de la sesión, el Consejo General del Organismo aprobó modificar la fecha de inicio de la sesión de escrutinio y cómputo por el consejo municipal habilitado de Papantla de Olarte, relativo al Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025 para la elección de personas juzgadoras, esto es para que inicie su sesión el 11 de junio, una vez concluido su cómputo municipal.