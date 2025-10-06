Se acabó el sistema de fichas en Oficinas de Hacienda, ampliarán horarios y habrá trámites en línea

octubre 6, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández aseguró que para agilizar la atención de contribuyentes las Oficinas de Haciendas ampliarán sus horarios de servicios a partir del 15 de octubre y se acabará el sistema de fichas.

Al referirse a la regularización de padrón de motocicletas en el estado de Veracruz dijo que por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García se digitalizara el sistema, a fin de que se pueda realizar el trámite de emplacamiento en línea.

“A partir del 15 de octubre se suprime el sistema de fichas, que ha sido muy cuestionado, hay gente que se para a las dos de la mañana, gente que trafica con esto y empezamos con todo este modelo de modernización y digitalización de las oficinas, donde todos los ciudadanos podrán a partir del 1 de noviembre hacer su trámite en línea y recoger sus placas en las oficinas o si van a las oficinas será de manera libre la atención y eficiente”.

Reyes Hernández explicó que se extenderá el horario de atención de 8 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a viernes y sábado de 9 a 12 horas para poder realizar el trámite con mayor eficiencia, en 21 de las 79 oficinas de hacienda del estado, las que registran mayor afluencia, tal es el caso de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba. Orizaba, Pánuco, entre otras.

“De tal manera que se garantice que esta estrategia de reemplacamiento sea exitoso, además de que es un tema digamos de regularización en el padrón va a darle certeza y seguridad jurídica a todos los ciudadanos porque todos y cada uno vamos a traer identificado a través de las placas y a través de nuestra tarjeta de circulación las motos”.

Asimismo, dijo que se respetarán los derechos de los trabajadores de las Oficinas de Hacienda, a quienes se les pagarán las horas extras de conformidad con la Ley Federal de Trabajo.

El Secretario de Finanzas adelantó que a partir del 1 de enero de 2026 se podrá hacer el emplacamiento de vehículos 100 por ciento en línea, recibiendo sus placas hasta su domicilio.