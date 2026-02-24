Secretaría de Hacienda y Crédito Público refinancia 175,648 millones de pesos y ajusta estrategia de deuda en 2026

febrero 23, 2026

El gobierno federal concretó un refinanciamiento de deuda local por 175,648 millones de pesos como parte de su estrategia financiera para 2026. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que el refinanciamiento de deuda local busca mejorar el perfil de vencimientos y fortalecer la estructura del portafolio gubernamental en el mercado interno.

De acuerdo con la dependencia, esta operación representa la segunda transacción de este tipo en lo que va del año. El movimiento permitió aplazar compromisos de pago programados entre 2026 y 2050, al intercambiar instrumentos con vencimientos más amplios que alcanzan hasta 2057. Con ello, las autoridades financieras pretenden reducir presiones de liquidez en el corto y mediano plazo.

La institución, encabezada por Édgar Amador Zamora, explicó que sustituyó Certificados de la Tesorería (Cetes), Bonos M y Udibonos con vencimientos próximos por nuevos instrumentos con plazos más largos. Este ajuste permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.62 años. Según Hacienda, la medida también fortalece la curva de rendimientos y otorga mayor profundidad al mercado de deuda en pesos.

En el desglose de la operación, la dependencia precisó que 64,564 millones de pesos correspondían a vencimientos previstos para este año. Además, 20,195 millones de pesos se relacionaban con compromisos programados para 2027, mientras que 90,889 millones de pesos abarcaban vencimientos de 2028 y años posteriores. Con la reestructura, el gobierno redistribuye estas obligaciones hacia horizontes más amplios.

Asimismo, Hacienda indicó que la transacción forma parte de una estrategia integral de manejo de pasivos alineada con el Plan Anual de Financiamiento 2026. En ese sentido, la autoridad financiera reiteró que el objetivo central consiste en mantener finanzas públicas sostenibles y en preservar la estabilidad macroeconómica.

Por otra parte, la dependencia sostuvo que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez económica del país. También señaló que la operación respalda el compromiso del Gobierno de México con una conducción prudente de la política fiscal.

Además, Hacienda subrayó que las acciones ejecutadas cumplen con los lineamientos aprobados por el Honorable Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026. Bajo este marco, la autoridad financiera aseguró que continuará utilizando mecanismos de mercado que permitan optimizar costos y riesgos asociados a la deuda pública.

Finalmente, especialistas del sector financiero consideran que este tipo de operaciones contribuyen a reducir vulnerabilidades ante posibles episodios de volatilidad. Al extender plazos y diversificar vencimientos, el gobierno disminuye concentraciones de pago en periodos específicos y mejora la planeación presupuestaria de los próximos años.