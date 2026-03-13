Rescatan a canino con gusano barrenador en Coatepec

marzo 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un caso de crueldad animal por omisión fue atendido en la localidad de Mahuixtlán, municipio de Coatepec donde activistas independientes y autoridades municipales lograron el rescate de un perro de aproximadamente cinco años que presentaba un estado de salud crítico.

El animal fue localizado con un cuadro severo de sarna y, lo más alarmante, múltiples perforaciones en su cuerpo causadas por una infestación de gusano barrenador (miasis).

Al momento del rescate por parte de la organización Maussi Rescate Animal, el canino presentaba un decaimiento extremo y un pronóstico médico reservado, evidenciando el dolor prolongado al que fue sometido debido a la falta de atención veterinaria adecuada durante meses.

Durante la intervención, los dueños del animal argumentaron haber buscado ayuda médica previamente; sin embargo, sostuvieron la versión de que el perro padecía un «virus» desde hace ocho semanas, una afirmación que fue desmentida por los rescatistas al observar la naturaleza parasitaria de las heridas.

Este caso ha generado indignación, ya que el gusano barrenador se alimenta de tejido vivo, provocando infecciones sistémicas que pudieron evitarse con un tratamiento básico. El rescate fue posible gracias a la coordinación entre la sociedad civil y la directora de Medio Ambiente y Ecología de Coatepec, Ariez Guiot, quien brindó el respaldo institucional para asegurar al ejemplar y dar inicio a los procedimientos legales correspondientes.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Coatepec confirmó que se le dará un seguimiento administrativo riguroso a este caso. Bajo la Ley de Bienestar Animal del Estado de Veracruz, la omisión de cuidados médicos ante una enfermedad evidente y dolorosa es considerada una forma de maltrato que amerita sanciones.

Además, el hallazgo de gusano barrenador en zonas urbanas o rurales representa una alerta menor para la salud pública y el sector pecuario, por lo que el retiro del ejemplar del ambiente doméstico donde se encontraba fue una medida de control necesaria para evitar la propagación de las moscas causantes de la infestación.

A pesar de la falta de recursos y transporte propio, los rescatistas locales reafirmaron su compromiso con la protección animal, subrayando que su labor no discrimina razas ni condiciones.

El pequeño rescatado se encuentra actualmente bajo resguardo y tratamiento médico intensivo, mientras que el Ayuntamiento de Coatepec exhorta a la población a denunciar cualquier acto de maltrato o negligencia.

Los activistas recordaron que tener una mascota implica la responsabilidad legal de garantizar su salud, y que la ignorancia sobre una enfermedad no exime a los propietarios de las consecuencias jurídicas derivadas del sufrimiento animal.

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