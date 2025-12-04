Secretaría del Trabajo invita a jóvenes a integrarse a labores de recuperación en Poza Rica y Álamo

diciembre 4, 2025

Xalapa, Ver., jueves 04 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad hizo un llamado a la juventud de entre 18 y 29 años para integrarse a las labores de recuperación en Poza Rica y Álamo, como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El secretario Luis Arturo Santiago Martínez exhortó a difundir la convocatoria para fortalecer las brigadas que participan en la atención de las zonas afectadas por la contingencia reciente.

Actualmente, las cuadrillas continúan realizando tareas de limpieza, embellecimiento urbano y mejoramiento de espacios públicos, acciones que buscan restablecer las condiciones de dignidad y bienestar para las familias de ambas ciudades.

El titular reconoció el compromiso comunitario demostrado en campo, “aquí están los jóvenes que buscan contribuir y edificar el futuro de su propio pueblo, encontrarán una satisfacción muy grande cuando la gente los vea sonriendo, saludando y echándole ganas para que juntos nos ayudemos como comunidad”.

Explicó que estas acciones forman parte del programa impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y han sido posible gracias a las gestiones de la gobernadora Rocío Nahle García, permitiendo que cinco mil aprendices sean contratados en esta primera etapa.

Las y los jóvenes participantes fueron previamente capacitados y cuentan con las instrucciones necesarias para realizar las labores asignadas, fortaleciendo la respuesta institucional ante la emergencia y garantizando que el trabajo en campo se realice con responsabilidad y vocación comunitaria.