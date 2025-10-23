Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle trabajan juntas por la recuperación de Álamo

octubre 23, 2025

Álamo, Ver., jueves 23 de octubre de 2025.- La gobernadora Rocío Nahle García recibió este día a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien realizó su segunda visita al municipio de Álamo para supervisar los avances en las labores de limpieza y constatar el inicio de la entrega de apoyos directos a las familias afectadas por las recientes inundaciones.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del COBAEV número 5, habilitado como módulo de atención y entrega de apoyos a la población damnificada; a través de la Secretaría de Bienestar, se distribuyen los primeros apoyos económicos de 20 mil pesos, además de vales de despensa y paquetes de enseres domésticos.

“Es un respaldo humanitario para quienes resultaron afectados por las recientes contingencias. Este esfuerzo refleja la importancia de la unidad y el trabajo para fortalecer la recuperación de cada comunidad», señaló la gobernadora.

Durante la jornada, ambas mandatarias escucharon a las y los beneficiarios y ratificaron el compromiso de trabajar coordinadamente por la recuperación y el bienestar de las familias; también, refrendaron el respaldo federal y estatal para continuar con las tareas de limpieza y las acciones del Plan Marina en su Fase de Recuperación, así como del Plan DN-III-E implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

A dos semanas del inicio de las labores tras las afectaciones en Álamo, en la zona norte del estado se han rehabilitado 27 de los 51 caminos dañados, mientras que el restablecimiento del servicio eléctrico registra un avance del 99.93 por ciento.

Hasta el momento se han limpiado 297 de 434 escuelas, censado 53 mil 300 viviendas en 26 municipios, entregado 124 mil 677 despensas y aplicado 88 mil 236 vacunas como parte de las acciones integrales de recuperación.