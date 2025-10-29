Muestra de Altares del SETSE cumple 20 años

octubre 29, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Con una emotiva jornada dedicada a la preservación y promoción de las tradiciones mexicanas, el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE) llevó a cabo la vigésima edición de la muestra “Altares de Vida” en las instalaciones de su Comité Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Xalapa.

El evento, que celebra dos décadas de mantener viva la conmemoración del Día de Muertos, concentró la participación de delegaciones provenientes de diversas regiones del estado.

La actividad central incluyó la exhibición de altares y la presentación de la puesta en escena “¡Ay Calavera Catrina!” en el Salón José Manuel Palafox Posadas, donde los agremiados setsistas celebraron la riqueza cultural a través del arte y la memoria.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el profesor Óscar Rivera Óvula, secretario general del SETSE, quien estuvo acompañado por importantes figuras políticas y educativas, incluyendo a la alcaldesa electa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, y los directores generales de Bachillerato, Armando Méndez Arlandiz, y de Educación Primaria, Christopher Couttolenc Ochoa, entre otras personalidades.

En su mensaje, Óscar Rivera Óvula reconoció el esfuerzo y la dedicación de las delegaciones participantes, subrayando la importancia de la muestra para fortalecer las raíces culturales de Veracruz.

“Hace años iniciamos con esta muestra de altares de vida para mantener vivas nuestras tradiciones. Hoy participan 54 delegaciones en todo el estado y en Xalapa se concentran 10 de ellas para este evento masivo”, expresó el líder.

La trascendencia de esta tradición fue refrendada con la presencia de exsecretarios generales del sindicato, como los profesores Roberto Quezada Morales, José Cruz Capitán, Julio Hernández Ramírez, Jorge Zamora Servín y Adán Córdoba Morales, quienes respaldaron la continuidad de esta actividad cultural.