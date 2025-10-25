Nos animan y hacen sentir que no estamos solos: vecinos de Álamo destacan labores de limpieza

octubre 25, 2025

>SIOP atiende estructura del puente José López Portillo que comunica a Álamo con Chapopote Núñez.

Álamo, Ver., sábado 25 de octubre de 2025.- “Excelente atención. Llevan varios días aquí un grupo de limpieza; sé que son parte del gobierno federal y estatal, muy atentos, trabajando desde temprano hasta muy tarde”, expresó Alfredo Real Martínez, vecino de la colonia Aviación, al destacar el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno y las instituciones de auxilio en la limpieza de calles y espacios públicos tras las inundaciones recientes.

Añadió que su colonia presenta ya un avance del 80 por ciento en las tareas de saneamiento y que el esfuerzo de las brigadas ha sido ejemplar: “Agradezco al gobierno federal, al gobierno estatal y, sobre todo, a los trabajadores que han estado aquí, que además de su labor nos motivan y nos hacen sentir acompañados en estos momentos difíciles”, señaló.

De igual forma, vecinas de la colonia Solidaridad, como Cristina García Téllez, Otilia Díaz Tiburcio y Ruth Torres Robles, resaltaron la presencia constante de maquinaria y personal de limpieza, “había montañas de basura y ahora las calles ya están limpias; les agradecemos de corazón el apoyo que nos han brindado”, comentó una de ellas.

El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), coordina las labores de limpieza, remoción de lodo y restablecimiento de la infraestructura en este municipio, donde la reciente inundación afectó aproximadamente al 80 por ciento de la población y paralizó temporalmente la actividad comercial y los servicios básicos.

Ante esta situación, estableció un esquema de atención dividido en cinco sectores para agilizar las acciones y priorizar las zonas con mayores daños; con apoyo de maquinaria, contratistas locales y brigadas operativas, la SIOP concentró sus esfuerzos en liberar calles, recolectar materiales siniestrados y drenar el agua acumulada en puntos críticos.

Lo anterior, permitió reabrir vialidades y facilitar el retorno gradual de la actividad económica y social; actualmente, los sectores III y buena parte del I presentan un avance considerable en limpieza y saneamiento, reflejo del trabajo constante y coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.

De manera paralela, la SIOP atiende la estructura del puente José López Portillo, que comunica a Álamo con Chapopote Núñez, donde se realizaron estudios y se definieron dos planes de acción: una solución temporal para restablecer la conectividad y una alternativa definitiva que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.