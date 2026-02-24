Ahued llama a familia de trailero desaparecido a presentar la denuncia

febrero 24, 2026

*Sin embargo, señala que desde el momento del incendio del tráiler la FGE realiza investigaciones

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las autoridades de Veracruz están a la espera de que la familia del trailero Bulmaro Herrera, conductor de la unidad que fue usada para bloquear la carretera en la zona de Alamo el pasado domingo, interponga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

El titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil indicó que corresponde a los familiares acudir a la dependencia de procuración de justicia para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

“Estamos en eso, la Fiscalía está en las investigaciones y rastreando para dar con él, en caso, la familia en su derecho está pidiendo que se busque. Se está atendiendo por medio de la Fiscalía, desde el momento en que el tráiler fue detenido y buscando al chofer en cuestión”.

Por otra parte, en torno al reclamo de María Fernanda de Luna Ferral por el retiro de las medidas de seguridad, indicó que el lunes se atendió y escuchó.

“Ahí tiene que participar la Fiscalía porque tiene que proporcionar los elementos de vigilancia y custodia para ella, pero cuenta con todo el apoyo del estado. Hay que hacer el procedimiento, se le dio el tratamiento personalizado, es perimetral, es su justa inquietud de que tenga una vigilancia de un custodio permanente”.

Aclaró que esta decisión no depende del Gobierno del Estado, sino de la Fiscalía General del Estado, pero contará con el apoyo estatal.