Piden aplazar entrega de informes municipales por emergencia en el norte de Veracruz

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local de Morena, Miguel Guillermo Pintos Guillén, pidió al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) aplazar los plazos legales para que los ayuntamientos, especialmente los de la zona norte que resultaron afectados por las inundaciones del 10 de octubre, puedan entregar sus informes mensuales y trimestrales.

El legislador, que es presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, solicitó que la Cámara emita un acuerdo que permita modificar los plazos legales de los alcaldes, a fin de que no sean multados, pues en este momento están atendiendo la emergencia y las labores de limpieza tras las afectaciones.

Las lluvias e inundaciones del 10 de octubre afectaron a 38 municipios de la zona norte de Veracruz. El diputado destacó que no entregar los informes podría generar sanciones por incumplir los plazos.

“Las autoridades municipales se encuentran hoy bajo una presión extraordinaria. Están destinando los recursos materiales, económicos y humanos a atender la emergencia, al mismo tiempo que enfrentan las obligaciones administrativas y financieras que establece la normatividad vigente, y que en el actual proceso de entrega-recepción son muy importantes de cumplir y de observar.

“Muchas de estas observaciones son de cumplimiento estricto, y su incumplimiento podría ser sancionado, pero es evidente que la prioridad en este momento debe ser salvaguardar la vida, la seguridad y el bienestar de las personas”, dijo.

Es por ello que, planteó solicitar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado que amplíe el plazo de entrega de los informes trimestrales y mensuales hasta el próximo 25 de noviembre, con el fin de apoyar a los ciudadanos de la zona norte.

“La medida no busca evadir la responsabilidad, sino actuar con sensibilidad y prudencia ante una realidad que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestros ayuntamientos.

“Esta ampliación permitirá que los cabildos dediquen su esfuerzo, en estas horas y días cruciales, a la atención y seguridad de las personas”, pidió.