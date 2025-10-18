PJEV amplia suspensión de labores en distritos del norte de Veracruz

octubre 18, 2025

Xalapa, Ver.- La suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales, administrativos y actuarías municipales de los Distritos Judiciales de Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca, Huayacocotla, Pánuco y Ozuluama se ampliará al miércoles 22 de octubre.

El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Veracruz decidió prorrogar la medida en los juzgados de dichos distritos, que resultaron afectados por las lluvias e inundaciones del pasado 10 de octubre.

La suspensión de labores se extiende para el martes 21 y miércoles 22 de octubre. La medida se implementó originalmente el 10 de octubre, cuando se suspendieron las actividades debido a las intensas precipitaciones.

El lunes será inhábil en el Poder Judicial, ya que, conforme al calendario oficial, es el “Día del Empleado Judicial” —que este año se conmemora el martes 21— se recorrió al lunes 20, con el fin de prolongar el descanso por tres días.

De esta manera, las labores en los ocho distritos mencionados continuarán suspendidas hasta el miércoles de la próxima semana, y ese día el Órgano de Administración Judicial, que se mantiene en sesión permanente, determinará si se amplía la prórroga por el resto de la semana.

La suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales, administrativos y actuarías municipales de Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Chicontepec, Tantoyuca, Huayacocotla, Pánuco y Ozuluama se debe a las afectaciones provocadas por las lluvias, así como a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad física del personal judicial.