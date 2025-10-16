Xalapa envía ayuda a municipios del norte afectados por las lluvias

octubre 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, informó que ya se enviaron los primeros víveres reunidos en los centros de acopio instalados por el Ayuntamiento en apoyo a los municipios del norte del estado afectados por las lluvias.

“La ciudadanía se solidarizó con los hermanos del norte, recibimos bastantes aportaciones y hoy en la madrugada salieron cinco camionetas con apoyos para Poza Rica y Álamo”, señaló.

Explicó que la ayuda se entrega directamente en las colonias afectadas, sin intermediarios, y pidió a la población seguir colaborando. “El centro de acopio sigue abierto. Si logramos reunir otra buena cantidad de productos, el fin de semana enviaremos más apoyos”, dijo.

Islas Reyes recordó que son alrededor de 60 municipios los que resultaron dañados por las lluvias e insistió en la importancia de mantener la solidaridad. “Xalapa reaccionó, atendió y aportó, y nosotros somos el conducto para hacerlo llegar”, expresó.

En la capital, mencionó, las afectaciones han sido menores, principalmente en colonias de la zona norte como Revolución, Naranjal y 21 de Marzo, donde se registraron encharcamientos y caída de árboles.

Además, este jueves autoridades municipales entregaron sombrillas a 50 locatarios del parque Juárez como parte de las acciones para mejorar la imagen del centro. “Queremos que la gente vea un Xalapa bonito y ordenado”, añadió el alcalde.